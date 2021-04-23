Акмолинцев поощрили за помощь полиции на сумму более одного млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сумму более 1 миллиона тенге поощрили граждан, оказывающих помощь полиции, в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

На сегодняшний день в департаменте полиции Акмолинской области функционируют более 600 общественных формирований, которые объединяют 2 746 человек. В охране общественного порядка принимают участие 455 отрядов, состоящих из работников различных предприятий и организаций региона, в которых насчитывается более 1 600 человек, студенческих формирований, советов общественности, отрядов «Сакшы» и «Сарбазы».

«Жители области принимают самое активное участие в профилактических акциях, в поиске пропавших людей, совместно с нарядами патрульной полиции осуществляют охрану общественного порядка и помогают в раскрытии преступлений. Помощь «старших по подъезду» неоценима при проведении профилактической работы по предупреждению квартирных краж, выявлении фактов нарушения общественного порядка. В раскрытии краж скота помощь стражам порядка оказывают, пожалуй, самые многочисленные отряды «Сакшы» и «Сарбазы», их в регионе 149», - отметили в ведомстве.

Так, с начала года при участии общественных помощников полиции в Акмолинской области раскрыто 50 преступлений и выявлено 914 правонарушений. За активное участие в обеспечении охраны общественного порядка 57 граждан поощрены денежными средствами на сумму более 1 млн тенге.

Полицейские поблагодарили акмолинцев за содействие и активную жизненную позицию.