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    10:57, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Акмолинцев поощрили за помощь полиции на сумму более одного млн тенге

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сумму более 1 миллиона тенге поощрили граждан, оказывающих помощь полиции, в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    На сегодняшний день в департаменте полиции Акмолинской области функционируют более 600 общественных формирований, которые объединяют 2 746 человек. В охране общественного порядка принимают участие 455 отрядов, состоящих из работников различных предприятий и организаций региона, в которых насчитывается более 1 600 человек, студенческих формирований, советов общественности, отрядов «Сакшы» и «Сарбазы».

    «Жители области принимают самое активное участие в профилактических акциях, в поиске пропавших людей, совместно с нарядами патрульной полиции осуществляют охрану общественного порядка и помогают в раскрытии преступлений. Помощь «старших по подъезду» неоценима при проведении профилактической работы по предупреждению квартирных краж, выявлении фактов нарушения общественного порядка. В раскрытии краж скота помощь стражам порядка оказывают, пожалуй, самые многочисленные отряды «Сакшы» и «Сарбазы», их в регионе 149», - отметили в ведомстве.

    Так, с начала года при участии общественных помощников полиции в Акмолинской области раскрыто 50 преступлений и выявлено 914 правонарушений. За активное участие в обеспечении охраны общественного порядка 57 граждан поощрены денежными средствами на сумму более 1 млн тенге.

    Полицейские поблагодарили акмолинцев за содействие и активную жизненную позицию.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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