+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Акмолинцам стали доступны уникальные операции на сердце

23 Декабря 2021 18:49
Поделиться:
Акмолинцам стали доступны уникальные операции на сердце

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские медики провели уникальную операцию в рамках высокотехнологичных медуслуг. Это имплантация CRT-D – специального кардиовертер-дефибриллятора, регулирующего не только замедленный или учащенный пульс, но и прогрессирующую сердечную недостаточность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Американские офтальмологи обследуют детей в Туркестанской области
Не надо ждать Pfizer для ревакцинации - глава УОЗ Алматы Сколько доз вакцин от коронавируса имеется в Алматы Донорство в Нур-Султане: как стать донором крови

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, в здоровом сердце сокращения предсердий и желудочков происходят в определенной последовательности и синхронности. На фоне некоторых заболеваний и состояний полости сердца могут расширяться и терять способность к синхронному сокращению. Такая диссинхрония приводит к снижению насосной функции сердца и появлению или прогрессированию сердечной недостаточности.

«Принцип действия состоит в том, что дефибриллятор производит сердечную ресинхронизирующую терапию. При этом он может купировать определенный вид тахиоарретмии», - рассказала заведующая отделением чреcкожных вмешательств многопрофильной областной больницы №2 Айна Жумаканова.

Суть методики заключается в имплантации специального бивентрикулярного (трехкамерного) кардиостимулятора, электроды которого контролируют работу сердца и помогают его камерам сокращаться синхронно. Таким образом оптимизируется работа сердца и восстанавливается его насосная функция.

Применение сердечной ресинхронизирующей терапии сопровождается устойчивым улучшением состояния и уменьшения симптомов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, для которых лечение медикаментозными препаратами перестало быть эффективным.

«В рамках высокотехнологичных медуслуг в этом году уже выполнены 27 операций. В последние 3 года мы занимаемся имплантацией данных дефибрилляторов успешно. Все пациенты благополучно выписаны домой», - заключила Айна Жумаканова.



Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Американские офтальмологи обследуют детей в Туркестанской области
Не надо ждать Pfizer для ревакцинации - глава УОЗ Алматы
Сколько доз вакцин от коронавируса имеется в Алматы
Донорство в Нур-Султане: как стать донором крови
Популярное
1 Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
2 Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
3 477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
5 В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
6 Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Читайте также
Мобильное приложение для ветеринаров разработают в Казахстане
Донорство в Нур-Султане: как стать донором крови
Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
МВК поддержала работающих по Ashyq предпринимателей в споре с налоговым ведомством
В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив