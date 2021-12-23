Акмолинцам стали доступны уникальные операции на сердце

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские медики провели уникальную операцию в рамках высокотехнологичных медуслуг. Это имплантация CRT-D – специального кардиовертер-дефибриллятора, регулирующего не только замедленный или учащенный пульс, но и прогрессирующую сердечную недостаточность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, в здоровом сердце сокращения предсердий и желудочков происходят в определенной последовательности и синхронности. На фоне некоторых заболеваний и состояний полости сердца могут расширяться и терять способность к синхронному сокращению. Такая диссинхрония приводит к снижению насосной функции сердца и появлению или прогрессированию сердечной недостаточности.

«Принцип действия состоит в том, что дефибриллятор производит сердечную ресинхронизирующую терапию. При этом он может купировать определенный вид тахиоарретмии», - рассказала заведующая отделением чреcкожных вмешательств многопрофильной областной больницы №2 Айна Жумаканова.

Суть методики заключается в имплантации специального бивентрикулярного (трехкамерного) кардиостимулятора, электроды которого контролируют работу сердца и помогают его камерам сокращаться синхронно. Таким образом оптимизируется работа сердца и восстанавливается его насосная функция.

Применение сердечной ресинхронизирующей терапии сопровождается устойчивым улучшением состояния и уменьшения симптомов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, для которых лечение медикаментозными препаратами перестало быть эффективным.

«В рамках высокотехнологичных медуслуг в этом году уже выполнены 27 операций. В последние 3 года мы занимаемся имплантацией данных дефибрилляторов успешно. Все пациенты благополучно выписаны домой», - заключила Айна Жумаканова.



