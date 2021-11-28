Акмолинцам стали доступны новые методы лечения аритмологии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заведующий отделением интервенционной аритмологии Национального научного кардиохирургического центра, президент Казахского общества аритмологов, главный внештатный аримолог МЗ РК, д.м.н., профессор Аян Абдрахманов провел на базе многопрофильной областной больницы (МОБ) мастер-класс по имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Имплантация временных трасвенозных электрокардиостимуляторов и постоянных однокамерных и двухкамерных кардиостимуляторов осуществляется в МОБ с 2012 года. На сегодня акмолинцам имплантировано 120 постоянных электрокардиостимуляторов.

Чем отличаются кардиовертеры-дефибрилляторы? Они предназначены для терапии опасных расстройств, выражающихся в ускорении ритма сердца. Эти расстройства называются желудочковой тахикардией и фибрилляцией желудочков. Если в таком случае не принять мер немедленно, то больной может умереть, ведь, как правило, фибрилляция желудочков приводит к внезапной остановке сердца.

Провести мастер-класс по имплантации кардиовертера–дефибрилятора в Акмолинскую область прибыл из Нур-Султана заведующий отделением интервенционной аритмологии Национального научного кардиохирургического центра, президент Казахского общества аритмологов, сопредседатель комитета национальных обществ европейской ассоциации сердечного ритма (EHRA ESC) 2020-2022, член общества сердечного ритма (HRS, USA), главный внештатный аримолог МЗ РК, д.м.н. Аян Абдрахманов. Также профессор прочел лекцию «Критерии отбора пациентов на имплантацию кардиовертера-дефибрилятора».

О внезапной сердечной смерти и её профилактике кардиологам региона рассказала заведующая отделением кардиологии и реабилитации института кардиологии и внутренних болезней, член президиума Европейской ассоциации по сердечной недостаточности, PhD Амина Ракишева.

«Для нас отрадно, что ведущая кардиохирургическая клиника РК принимает участие в работе нашего здравоохранения. Благодаря национальному научному кардиохирургическому центру без пафосных слов можно сказать, что показатели здравоохранения улучшились в разы. Те пациенты, которые 15-20 лет назад были обречены и умирали, сегодня выздоравливают. На базе центра осуществлены первые трансплантации сердца в РК. Он является новатором, флагманом и локомотивом всей кардиохирургической службы страны. И даже в такой тяжелый период пандемии именно он стал центром, оказывающим помощь самым тяжелым больным», - отметил руководитель управления здравоохранения региона Нариман Сыздыков, поблагодарив коллег за визит в Акмолинскую область.

Теперь, по словам руководителя облздрава, акмолинцам станут доступны те операции, которые раньше в регионе не проводились.

«Сейчас благодаря современным технологиям мы можем проводить различные эндоваскулярные вмешательства, в том числе и при нарушениях ритма сердца. Считаю, что этот мастер-класс будет в дальнейшем использоваться нами и спасет не одну сотню жизней», - добавил Н. Сыздыков.

«Сегодняшняя тема посвящена профилактике внезапной сердечной смерти. Понимаю, что на мастер-класс пришли кардиологи - люди подготовленные, но профилактика внезапной сердечной смерти актуальна всегда. По смертности она находится на первом месте, несмотря на другие заболевания и пандемию», - поделился сам Аян Абдрахманов.

Как было отмечено, на следующей неделе область планирует подписать меморандум с University Medical Center и в дальнейшем проводить мастер-классы, в частности – на базе МОБ.

«В этой больнице у нас самый подготовленный персонал и база, она является основной передовой клиникой по внедрению новых технологий региона», - добавил Н. Сыздыков.