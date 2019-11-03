Акмолинцам разъяснили нюансы платного передвижения по трассе от Щучинска до Петропавловска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Общественные слушания по вопросу перехода автодороги «Щучинск-Кокшетау-Петропавловск» на платную систему прошли в Кокшетау. О том, как это будет осуществляться на практике, разъяснил сотрудникам АО НК «КазАвтоЖол», областного филиала ТОО «Казахавтодор» и представителям СМИ советник директора филиала дирекции платных автомобильных дорог АО НК «КазАвтоЖол» Алиаскар Мусин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«До текущего года в Акмолинской области функционировал один платный участок «Астана-Щучинск». В текущем году появились и успешно работают еще три таких участка, где применяется гибридная система,– «Нур-Султан – Темиртау», «Алматы – Капшагай» и «Алматы – Хоргос». Сейчас в пилотном режиме реализуется проект по внедрению системы открытого типа на участке «Щучинск-Кокшетау-Петропавловск», общая протяженность которого составляет 242 километра. На этой территории не будет пунктов взимания оплаты и шлагбаумов, машины будут свободно передвигаться. Там будут определены зоны, протяженность и ставка для каждой зоны проезда. В настоящее время уже установлены контрольные арки, размещено оборудование. Специалисты занимаются его тестированием и налаживанием системы. Она будет работать в тестовом режиме после выхода в свет соответствующего приказа от Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК», – проинформировал собравшихся Алиаскар Мусин.

Советник директора филиала дирекции платных автомобильных дорог АО НК «КазАвтоЖол» подробно остановился на системе оплаты при передвижении на данном участке трассы.

«При каждом проезде под контрольной аркой будет фиксироваться проезд транспорта, и будет производиться начисление оплаты за каждую пройденную зону, которую надо будет оплачивать владельцу автотранспорта. Важным моментом при этом является предоплата им проезда путем онлайн-оплаты через пополнение счета госномера авто. В случае, если водитель не позаботился заранее оплатить движение своего транспортного средства, то ему предстоит оплатить свою задолженность согласно полученным уведомлениям в сумме в 1,5 раза больше имеющейся. Если при проезде любой контрольной арки деньги будут находиться на счету госномера авто, то это будет один тариф. В случае, если водитель долгое время не оплачивает проезд по платному участку автодороги, то тогда за нами остается право обратиться в уполномоченные по этим вопросам органы транспортного контроля. Это является основанием для применения в отношении физических и юридических лиц штрафов в размере 5 МРП для первой категории и 10 МРП для второй, вне зависимости от типа автомашины. В случае со штрафами повышается ответственность пользователей. Человек должен сам заботиться о том, чтобы на его номере были деньги, чтобы счет заранее пополнялся. Задолженность не имеет срока давности», – отметил он.

Спикер также сообщил о том, что в связи с переходом автодороги «Щучинск-Кокшетау-Петропавловск» на платную основу расширился список автовладельцев, имеющих льготы.

«Ранее льготами при проезде на данной территории обладали владельцы транспортных средств, зарегистрированные в прилегающих к столице районах. Теперь, с расширением зоны этого участка, это распространяется и на автовладельцев из Зерендинского района и двух районов, находящихся в стороне Северо-Казахстанской области – Тайыншынского и Аккайынского. Их жители имеют возможность оформить абонемент на свои легковые машины, оплатив 1 000 тенге за один год. Каждый год этот абонемент будет продлеваться. Для грузовых же машин этого не предусматривается, так как это коммерческий транспорт. Оплата здесь будет производиться в соответствии с другими ставками», – подчеркнул А. Мусин.

«Преимуществами перехода на платную систему данного участка автодороги являются комфортные условия поездки, содержание дороги, максимальная скорость передвижения, круглосуточное патрулирование участка. И самое немаловажное, снижение нагрузки на республиканский бюджет. Мы уже активно работаем с юридическими лицами, заключаем с ними договоры. По представленным данным определяем списки машин, и эта работа у нас постоянно ведется. Имеется короткий номер 1403, позвонив по которому, пользователь может получить любую информацию. Кроме того, на сайте АО НК «КазАвтоЖол» имеется личный кабинет, где каждый может получить интересующие его личные сведения», – резюмировал Алиаскар Мусин.