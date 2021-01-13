Акмолинцам разъяснили новое постановление главного санитарного врача региона

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина пояснила жителям региона, с чем связаны очередные изменения в карантинных мерах, и как будет работать новое постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в Акмолинской области зарегистрировано 7 958 случаев лабораторно подтвержденного КВИ, из них 91% - среди взрослого населения. Наибольшее количество заболевших, по словам спикера, отмечается в городах Кокшетау и Степногорске, а также в Бурабайском, Сандыктауском и Зерендинском районах.

«Сегодня четвертый день мы находимся в «красной» зоне, и если применять матрицу в разрезе районов, то эти регионы в Акмолинской области находятся в «красной» зоне… Репродуктивное число у нас на сегодня больше 1, а это говорит о том, что эпидемиологический процесс у нас находится в развитии», - отметила А. Мусина.

За сутки в области было зарегистрировано 63 случая КВИ, из них 52 – симптомных. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост (со 404 до 419).

«На сегодня на стационарном лечении находятся 455 больных, 298-ми оказывается помощь амбулаторно. Процент занятости коечного фонда в инфекционных стационарах 45%. На домашнем карантине находятся более 3 тысяч человек», - пояснила спикер.

При акиматах городов и районов созданы 152 мобильные группы, которые обеспечивают контроль за соблюдением карантинных мер. На сегодня проверками охвачено практически 5 тысяч объектов, на 106 выявлены нарушения.

«Мы проводим эпидрасследования, устанавливаем причины. Сейчас идет рост заболеваемости, так как сезон роста ОРВИ. Коронавирус – тоже вирусная инфекция, и понятен подъем заболеваемости. Увеличилось и количество вирусных пневмоний, которые также приравниваются к КВИ», - добавила А. Мусина.

Как было отмечено, 34% заболеваний связаны с посещением объектов торговли, 28% заразились в супермаркетах, 20% - на рынках.

«Наверное, тут сказались и новогодние праздники, когда все посещали места торговли и закупались. Сейчас мы наблюдаем последствия того, что видели в соцсетях: как не соблюдались дистанция и масочный режим», - заметила А. Мусина.

Главный санитарный врач области акцентировала внимание на локдауне выходного дня, вводимом новым постановлением. Крытые продовольственные рынки, а также торговые дома площадью более 2 тысяч квадратов теперь не работают в субботние и воскресные дни.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, не должны работать развлекательные, игровые центры. Не допускается проведение культурно-массовых мероприятий, сохраняется запрет на деятельность театров и кинотеатров.

«По предприятиям общественного питания. Ограничение по посадочным местам с 50 до 30. Разрешается работа до 20:00, хотя ранее было до 24:00, зато допускается круглосуточная доставка. Мы проводили мониторинг, который показал: много заболевших после посещений кафе, ресторанов, и самые большие нарушения именно у предприятий общепита. Предприниматели, несмотря на штрафы, нарушали и проводили новогодние корпоративы», - отметила А. Мусина.

Несмотря на то, что регион продолжает находиться в «красной» зоне, санврач считает, что пока нет необходимости вводить санпосты или блокпосты.

Напомним, в Акмолинской области вышло новое постановление главного санитарного врача региона, которое вступит в силу 14 января в 00:00 часов.