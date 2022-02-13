Акмолинцам рассказали об изменениях в системе ОСМС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Какие изменения произошли в системе обязательного социального медицинского страхования с 1 января 2022 года и на какую помощь может расчитывать незастрахованный пациент, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала директор филиала по Акмолинской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Алия Жусупова.

По словам А. Жусуповой, с 1 января 2022 года в связи с повышением размеров минимальной заработной платы (МЗП) и месячного расчетного показателя (МРП) изменились размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование.

«Работодатель отчисляет 3% от заработной платы работника, но не более 18 тысяч тенге, так как объект исчисления не должен превышать 10 МЗП. Если сотрудник относится к одной из 15 льготных категорий, то производить отчисления за него не нужно», - поделилась спикер.

Работники, в том числе получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, отчисляют 2% от своего дохода, но не более 12 тысяч тенге, так как объект исчисления не должен превышать 10 МЗП. Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой – 5% от 1,4-кратного размера МЗП, или 4 200 тенге. Самозанятые граждане платят ЕСП: для жителей города - 1 МРП, или 3 063 тенге; для жителей села - 0,5 МРП, или 1 531,5 тенге. Самостоятельные плательщики – 5% от МЗП, или 3 000 тенге. Государство платит за 15 льготных категорий граждан – это свыше 11 млн человек. Размер взноса за одного человека в текущем году составляет 3 614,2 тенге.

«При наличии установленного социально значимого заболевания у пациента периодическое плановое посещение узких специалистов, диагностические исследования (инструментальные и лабораторные), а также прием участковым врачом и медсестрой и лекарственное обеспечение входит в перечень лечения социально значимого заболевания на амбулаторном уровне. Если у пациента возникло обострение хронического заболевания или требуется плановое оздоровление, то такой пациент может госпитализироваться в дневной или круглосуточный стационар», - отметила А. Жусупова.

Незастрахованный пациент, по словам спикера, может получить услуги, которые входят в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), а это скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь – прием участкового врача, диагностика и лечение заболеваний, профилактика, оздоровление, иммунизация, приверженность здоровому образу жизни, актив, патронаж, динамическое (диспансерное) наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, медицинскую помощь в дневном стационаре и круглосуточном стационаре при лечении хронических заболеваний и социально-значимых заболеваний, медицинскую реабилитацию по туберкулезу, паллиативную помощь, трансплантацию, лечение за рубежом, лекарственное обеспечение.



