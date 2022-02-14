Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования проходят Снежном парке Genting в Чжанцзякоу (провинции Хэбэй, КНР). В финале участвуют 12 спортсменок.

В первой попытке казахстанская спортсменка показала 12-й результат с оценкой 52.36. Во второй – не смогла финишировать. Судьи предоставили Акмаржан Калмурзаевой шанс совершить прыжок, с которым она справилась, показав результат 71.72. Но этой оценки не хватило для выхода в «большой финал», где разыграют комплект наград. Она заняла итоговое 11-е место.

В «большой финал» фристайл-акробатики вышли шесть спортсменок, представляющих США, Австралию, Китай и Беларусь. Главные фаворитки - американка Эшли Колдуэлл и представительницы Китая – Сюй Мэнтао и Кун Фаньюй.

Напомним, что Акмаржан Калмурзаева со второй попытки в квалификации смогла пробиться в финал фристайл-акробатики, выполнив прыжок, оцененный судьями - 98.68.

Жанботе Алдабергеновой в квалификационных прыжках не удалось выйти в финальную часть соревнований. В первом прыжке она набрала 80.56.

Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана