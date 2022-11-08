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Акмарал Науатбек стала чемпионкой мира по парадзюдо

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Ноября 2022, 20:45
Акмарал Науатбек стала чемпионкой мира по парадзюдо

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Акмарал Науатбек в весе 48 кг выиграла золотую медаль на чемпионате мира по парадзюдо. Акмарал в финале одержала победу над француженкой Ауриерес Мартинет Сандрин, которая является двукратным призером Паралимпийских игр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

С 8-11 ноября в Баку проходит чемпионат мира по парадзюдо. В соревнованиях принимают участие 270 спортсменов из 41 страны мира. На чемпионате Казахстан представляют 18 спортсменов.

Впервые в истории независимого Казахстана золотую медаль на чемпионате мира по парадзюдо завоевал казахстанец Олжас Оразалыулы в 2018 году в весе 60 кг.


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