Акмади Сарбасов назначен первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Акмади Адилович Сарбасов назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».
А. Сарбасов родился в октябре 1977 года в Западно-Казахстанской области.
Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский гуманитарный университет.
Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в структуре Министерства юстиции РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК. С 2017 года по апрель 2019 года — председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК — главный государственный инспектор труда РК. С апреля 2019 года по настоящее время работал вице-министром труда и социальной защиты населения РК.
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