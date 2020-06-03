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Акмади Сарбасов назначен первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК

3 Июня 2020 16:58
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Акмади Сарбасов назначен первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Акмади Адилович Сарбасов назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

А. Сарбасов родился в октябре 1977 года в Западно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский гуманитарный университет.

Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в структуре Министерства юстиции РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК. С 2017 года по апрель 2019 года — председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК — главный государственный инспектор труда РК. С апреля 2019 года по настоящее время работал вице-министром труда и социальной защиты населения РК.


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Ключевые слова: Правительство РК, Минтруда РК, Назначения,
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