Аккумуляторы на 1,2 млн тенге похитил астанчанин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аккумуляторы на сумму более одного миллиона тенге похитил житель столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«В полицию по факту кражи аккумуляторов с грузовой техники марки «Хово» обратился представитель ТОО. По словам потерпевшего, неизвестный в ночное время по улице Аксай путем взлома замка похитил 12 аккумуляторов, причинив материальный ущерб на сумму 1 млн. 200 тысяч тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции подозреваемый в совершении преступления задержан 22-летний злоумышленник, ранее судимый за кражу, он дал признательные показания. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султан», - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.