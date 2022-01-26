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Аккумуляторы на 1,2 млн тенге похитил астанчанин

26 Января 2022 14:00
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Аккумуляторы на 1,2 млн тенге похитил астанчанин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аккумуляторы на сумму более одного миллиона тенге похитил житель столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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«В полицию по факту кражи аккумуляторов с грузовой техники марки «Хово» обратился представитель ТОО. По словам потерпевшего, неизвестный в ночное время по улице Аксай путем взлома замка похитил 12 аккумуляторов, причинив материальный ущерб на сумму 1 млн. 200 тысяч тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции подозреваемый в совершении преступления задержан 22-летний злоумышленник, ранее судимый за кражу, он дал признательные показания. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султан», - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Криминал  
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