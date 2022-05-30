30 Мая 2022 20:35

Аккредитовано 272 иностранных наблюдателя на референдум в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аккредитация наблюдателей международных организаций и иностранных государств завершилась 30 мая в 18:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя от международных организаций и иностранных государств.

Центральной комиссией референдума РК принято постановление «Об аккредитации наблюдателей международной организации и иностранных государств на республиканский референдум, назначенного на 5 июня 2022 года».

По представлению Министерства иностранных дел, на аккредитацию заявлены 14 наблюдателей от представительства Европейского Союза в Республике Казахстан, а также от Германии, Индонезии, Ирана, Северной Македонии, Эстонии.

Ранее сообщалось, что в соответствии с Указом Президента РК №888 от 5 мая текущего года 5 июня состоится общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Граждане РК смогут проголосовать на референдуме даже за рубежом.