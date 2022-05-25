25 Мая 2022 18:35

Аккредитация международных наблюдателей на референдум продлится до 30 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на предстоящий референдум аккредитованы более 100 международных наблюдателей. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы придаем большое значение присутствию миссии международных организаций, которые принимают участие в международном наблюдении за референдумом. Это показывает интерес зарубежных партнеров к этому важному для нашей страны событию. Одним из первых вопросов, рассмотренных на заседаниях Центральной комиссии референдума, было открытие института международного наблюдения. На сегодняшний день аккредитованы более 100 наблюдателей. В том числе представители миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ», - сказал Нурлан Абдиров на брифинге для представителей дипкорпуса, прошедшем в МИД РК.

Председатель ЦИК уточнил, что аккредитованы миссии наблюдателей от СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Организации тюркских государств.

«На сегодня аккредитованы представители делегаций 17 государств. Эта работа продолжается. Аккредитация международных наблюдателей продлится до 18:00 30 мая», - проинформировал Н. Абдиров.

По данным ЦИК, всего на республиканском референдуме будет задействовано 10 012 участков, включая участки за пределами страны. В списки включены 11 млн 722 тыс. 536 граждан. С 20 мая гражданам предоставлена возможность проверить себя в этих списках.

Как ранее сообщил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, на референдум на сегодня аккредитовано более 10 международных организаций.

Республиканский референдум в Казахстане пройдет 5 июня.