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Аккаунты в соцсетях создали участковые Петропавловска

26 Ноября 2021 11:45
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Аккаунты в соцсетях создали участковые Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники всех 13 городских участковых пунктов полиции создали в Instagram официальные аккаунты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, эту социальную сеть выбрали из-за ее популярности среди жителей региона. В ведомстве отмечают, что на страницы участковых активно подписываются горожане, уже приходят обращения в личный чат. Петропавловцы сообщают участковым о фактах нарушений тишины, обозначают проблемы, высказывают пожелания.

«Работу в таком формате внедряем поэтапно в рамках реализации принципа «полиция в шаговой доступности» и сервисной модели работы. Instagram-аккаунты созданы для удобства жителей обслуживаемых участков. Сейчас полицейские рекламируют адреса аккаунтов участковых пунктов полиции в статусах и stories личных соцсетей. Периодически обращаются к председателям КСК с просьбой отправлять ссылки на «опорные пункты» в общедомовые чаты в мессенджере», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Личные страницы в социальных сетях ведут руководители городской полиции. Первый заместитель начальника городского управления полиции Алибек Габдуллин два года назад разместил в соцсети служебный номер WhatsApp: 7 708 432 4600. Сообщения приходят не только от жителей города, но и районов области. Видеозвонок был от жительницы Турции, мама которой проживает в Петропавловске и нуждается в помощи. Чаще всего на WhatsApp А.Габдулина поступают фото и видео нарушений правил дорожного движения, ночной тишины и других правонарушений.



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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Интернет   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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