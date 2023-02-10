Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram восстановлены

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Корпорация Meta разблокировала в четверг аккаунты Дональда Трампа в сетях Facebook и Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Дональд Трамп еще не оставил ни одного сообщения на своих страницах в сетях Facebook и Instagram.

Аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях были заблокированы два года назад после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. О восстановлении доступа к социальным сетям в Meta объявили несколько недель назад. В организации сообщили, что если Дональд Трамп вновь нарушит правила платформы, то его профили снова заблокируют.

Twitter также восстановил аккаунт Дональда Трампа в ноябре. С тех пор он не написал ни одного поста на платформе.

Дональд Трамп снова получил доступ к ключевым платформам для работы с избирателями и сбора политических средств в преддверии очередной попытки баллотироваться в президенты США в 2024 году.

По состоянию на январь у него было 23 млн подписчиков в Instagram и 34 млн в Facebook.

Фото: euronews.com