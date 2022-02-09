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Аккаунт в соцсети создал новый начальник департамента полиции Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Новый глава полиции Актюбинской области Абай Жусупов открыл аккаунт в Facebook для более тесного взаимодействия с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
«Страницы в соцсетях главный полицейский региона открыл для более тесного взаимодействия с населением. Теперь граждане могут задавать руководству областной полиции интересующие вопросы, оставлять свои отзывы либо высказывать пожелания.
«Открытие страницы в соцсетях направлено на создание дополнительной площадки тесного взаимодействия граждан с полицией. Страница станет еще одной площадкой для конструктивного общения и оперативного решения проблем граждан, что в последующем повысит доверие общества к сотрудникам полиции. В настоящее время страницы нашего департамента действуют в Instagram, Facebook и YouTube. Также имеется электронная почта департамента полиции», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, начальником Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов.
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