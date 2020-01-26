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Аккаунт столичного акимата в Instagram взломали
26 Января 2020 13:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аккаунт столичного акимата в Instagram взломали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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«В связи с тем, что официальный аккаунт акимата города Нур-Султана @akimat_nur_sultan был взломан, создали новую страницу. Официальные новости теперь будем выкладывать на @akimat_nursultan . Подписывайтесь! Будьте в курсе новостей города», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Нур-Султан, Интернет,
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