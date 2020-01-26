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Аккаунт столичного акимата в Instagram взломали

26 Января 2020 13:13
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Аккаунт столичного акимата в Instagram взломали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аккаунт столичного акимата в Instagram взломали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«В связи с тем, что официальный аккаунт акимата города Нур-Султана @akimat_nur_sultan был взломан, создали новую страницу. Официальные новости теперь будем выкладывать на @akimat_nursultan . Подписывайтесь! Будьте в курсе новостей города», - говорится в сообщении.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Интернет,
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Автор:

Ринат Дусумов

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Ринат Дусумов
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