Аккаунт столичного акимата в Instagram взломали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аккаунт столичного акимата в Instagram взломали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с тем, что официальный аккаунт акимата города Нур-Султана @akimat_nur_sultan был взломан, создали новую страницу. Официальные новости теперь будем выкладывать на @akimat_nursultan . Подписывайтесь! Будьте в курсе новостей города», - говорится в сообщении.



