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    Акио Тойода покинет пост президента Toyota

    26 Января 2023, 16:42

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor Corporation объявила об уходе ее исполнительного директора Акио Тойода с поста главы компании. Полномочия перейдут к Кодзи Сато –главе бренда «Toyota Lexus», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

    Кодзи Сато, 53-летний директор по брендингу автопроизводителя также является президентом люксового бренда «Lexus International» и автоспортивного бренда «Toyota Gazoo Racing». Исполнительным директором компании он станет с 1 апреля.

    Сато начал свою карьеру в «Toyota» в 1992 году, а в 2016 году стал главным инженером «Lexus International», автомобильного бренда «Toyota» класса люкс.

    Уходящий с поста 66-летний Акио Тойода является правнуком промышленника-изобретателя Сакичи Тойоды и внуком Киичиро Тойоды – основателя компании «Toyota Motors». Он был назначен исполнительным директором кампании в июне 2009 года, и руководил компанией до этого времени.

    В пресс-службе компании сообщили, что Тойода станет новым председателем совета директоров автоконцерна, а действующий председатель Такэси Утиямада будет членом совета директоров.

    На собрании акционеров в июне прошлого года Тойода сказал, что он «думает о сроках и выборе преемника», когда его спросили о планировании преемственности.

    Вопрос о том, кто его сменит, все чаще привлекал внимание инвесторов. Но время объявления о преемственности стало неожиданностью, сообщает Reuters.

    Со слов Тойоды, миссия нового главы компании будет заключаться в том, чтобы превратить «Toyota Motors» в «мобильную компанию», не уточняя, что повлечет за собой эта стратегия.

    Сато отметил, что Тойода предложил ему должность генерального директора в конце года, когда они оба были в Таиланде на мероприятии, посвященном 60-летию деятельности «Toyota».

    «На вопрос «Можете ли вы быть генеральным директором? – Я не знал, что ответить. Я думал это шутка», - приводит Сато диалог с Тойдой.

    Объявление о преемственности транслировалось в веб-трансляции на канале автопроизводителя Toyota Times, что больше походило на ток-шоу с ведущим, чем на официальное корпоративное объявление.

    Смену руководства компании связывают с тем, что автопроизводитель, стремящийся увеличить продажи электрифицированных автомобилей в соответствии со своими целями декарбонизации, работает над улучшением своей продукции и структурой прибыли.

    При Тойоде автопроизводитель придерживался медленного подхода к электромобилям, утверждая, что гибридная технология, впервые примененная в Prius, останется важной наряду с инвестициями в водород.

    Такой подход вызывал критику со стороны инвесторов и активистов, которые когда-то широко хвалили его технологии и экологические показатели.

    Фото: kyodo

    Автор:

    Арсен Утешев

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