Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Политика

Акимы Жетысуской и Улытауской областей исключены из состава политсовета партии AMANAT

7 Февраля 2023, 11:21
Акимы Жетысуской и Улытауской областей исключены из состава политсовета партии AMANAT

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - XXV Съезд партии AMANAT проходит в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делегаты утвердили повестку дня. Согласно программе, в ходе съезда утвердят предвыборную программу партии и список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента.

Во время съезда было решено изменить состав Политсовета, в частности обсуждался вопрос по исключению акимов Жетысуской и Улытауской областей из состава политсовета партии.

«Предлагается вопрос об исключении из состава политсовета партии акимов Улытауской и Жетысуской областей. Также, учитывая создание новых областей, для обеспечения представительства всех регионов в состав политсовета предлагается включить председателя Алматинского областного филиала партии Куата Байгожаева, председателя Абайского областного филиала Куаныша Сулейменова и исполнительного секретаря партии Елнура Бейсенбаева», - сказал модератор съезда, исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев.

Делегаты съезда единогласно проголосовали «за».


Новости по теме
Партия AMANAT представила документы в ЦИК РК
Теги:
Читайте также
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана
Резиденцию акимата в селе Акши Жетысуской области используют для детского летнего отдыха
В восьми областях Казахстана объявлена штормовая погода
Четыре человека пострадали в ДТП в Жетысуской области
Штормовое предупреждение объявили синоптики 16 февраля в 11 регионах Казахстана
За спасение женщины во время пожара в Талдыкоргане военнослужащего наградили медалью
Елнур Бейсенбаев: Все партии - нам равные оппоненты
ЦИК зарегистрировала партийный список партии AMANAT на выборы депутатов Мажилиса
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана

Лента новостей