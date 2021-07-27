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Акимы сельских округов должны жить проблемами населения – Малик Мурзалин

27 Июля 2021 10:12
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Акимы сельских округов должны жить проблемами населения – Малик Мурзалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акимы сельских округов не должны жить в городе или в райцентре. Такое мнение высказал заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин в ходе интервью телеканалу «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Никаких процедур законодательно не предусмотрено. Избирательная комиссия подводит итоги, регистрирует кандидата и, сразу после регистрации, кандидат вступает в права акима сельского округа. Это будет сегодня-завтра. Никаких дополнительных процедур не предусмотрено», – сказал М. Мурзалин в ответ на вопрос о сроках вступления в силу полномочий вновь избранных акимов.

Замруководителя Администрации Президента отметил, что, с одной стороны, акимы сельских округов являются государственными служащими. Требования ко всем госслужащим одинаковы. С другой стороны, акимы, избранные в воскресенье, 25 июля, избраны населением, будут больше ориентированы на нужды жителей конкретных сел. В свою очередь, жители, которые лично знают акима, будут обращаться непосредственно к нему, и это должно обеспечить хорошую связь, взаимодействие между местными властями и населением.

М. Мурзалин также высказал мнение, что аким сельского округа должен жить проблемами населения, то есть, проживать в тех же селах, где живут его избиратели, преодолевать те же трудности. Только тогда аким будет глубоко знать проблемы сельчан,

«Я искренне уверен, что избранные прямым способом новые акимы сельских округов уже не смогут работать на селе, а жить где-то там в городе или в райцентре, в комфортабельных условиях. Теперь уже и жители не дадут им так жить», – подчеркнул М. Мурзалин.

Напомним, 25 июля в Казахстане состоялись выборы сельских акимов. 25 июля в 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

За выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь.


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#Акимат   #Выборы   #Политические партии   #Выборы акимов   #Политика  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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