Акимы районов работают в оpen space офисах в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с целью сделать госорганы открытыми и доступными для граждан реализован проект «Сервисные акиматы». Об этом сообщил пресс-секретарь акима города Асет Мукажанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В своем аккаунте в Instagram он сообщил о том, что во всех районах открылись «Сервисные акиматы».
«В формате оpen space горожанам оказываются самые необходимые госуслуги и предоставляются консультации. В прозрачных кабинетах ведется прием граждан акимами районов и их заместителями. В связи с карантином встречи проходят в онлайн-формате. Горожан волнуют вопросы благоустройства, ЖКХ, ремонта дорог и дворов, общественной безопасности, освещения и водоснабжения», — написал пресс-секретарь акима Алматы.
Главная цель проекта, реализованного совместно с департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Алматы, — повысить открытость и доступность государственных органов для граждан, сформировать безбарьерную среду.
«Процесс получения госуслуг становится максимально упрощенным и удобным для жителей, что соответствует озвученному Президентом страны принципу «Слышащего государства», — подчеркнул Асет Мукажанов.
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