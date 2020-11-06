Акимы районов работают в оpen space офисах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с целью сделать госорганы открытыми и доступными для граждан реализован проект «Сервисные акиматы». Об этом сообщил пресс-секретарь акима города Асет Мукажанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram он сообщил о том, что во всех районах открылись «Сервисные акиматы».

«В формате оpen space горожанам оказываются самые необходимые госуслуги и предоставляются консультации. В прозрачных кабинетах ведется прием граждан акимами районов и их заместителями. В связи с карантином встречи проходят в онлайн-формате. Горожан волнуют вопросы благоустройства, ЖКХ, ремонта дорог и дворов, общественной безопасности, освещения и водоснабжения», — написал пресс-секретарь акима Алматы.

Главная цель проекта, реализованного совместно с департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Алматы, — повысить открытость и доступность государственных органов для граждан, сформировать безбарьерную среду.

«Процесс получения госуслуг становится максимально упрощенным и удобным для жителей, что соответствует озвученному Президентом страны принципу «Слышащего государства», — подчеркнул Асет Мукажанов.