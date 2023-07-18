Акимы районов по магазинам не ходят, за ценами не следят – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров сомневается в корректности цен на социально значимые продукты питания, приведенные на аппаратном совещании его подчиненными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин сообщил, что за последнюю неделю цены на соцпродукты не изменились. Наблюдается снижение по некоторым позициям.

«Из 19 позиций по 8 у нас самые низкие цены по республике. Продолжается реализация продукции из стабфонда. Однако не все районы пользуются этой продукцией. Два раза в неделю проводим заседания комиссии по расследованию посреднических схем с участием предприятий. В целях сдерживания рост цен проводятся сельскохозяйственные ярмарки», - проинформировал Д. Амрин.

По его словам, отмечается в регионе рост цен на свежие овощи. Однако такая ситуация складывается ежегодно в межсезонье.

«Аппарат акима области проинспектировал цены в отдельных магазинах в сельских населенных пунктах, которые находятся у вас на мониторинге. Здесь совсем другая картина, нет эффекта от проводимой работы. Из 59 проинспектированных магазинов в 58 выявили превышение цен. На местах акимы районов не разбираются, по магазинам не ходят. Вы не работаете, а люди страдают. 10 дней даю на исправление ситуации, затем снова аппарат проверит», - сказал А. Сапаров.

Глава региона напомнил, что в этом году для насыщения внутреннего рынка продукцией собственного производства увеличили посевы картофеля и гречихи. А.Сапаров считает, что небольшие птицефабрики можно открыть в каждом районе и обеспечивать население яйцами по доступным ценам. Меры государственной поддержки для реализации таких проектов есть. Слабо ведется работа со стороны районов со стабилизационным фондом, где имеется достаточное количество продукции по сниженным ценам.

«Провели 53 заседания областной комиссии по расследованию посреднических схем и всего три факта выявили. В районах эта работа не проводится. Это просто заседания в кабинетах, а должны по торговым точкам ездить и видеть реальную картину», - подчеркнул А. Сапаров.