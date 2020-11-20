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Акимы должны служить всему обществу - глава партии «Ак жол»

Автор:  
Акбота Кузекбай
20 Ноября 2020, 11:14
Акимы должны служить всему обществу - глава партии «Ак жол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно избавляться и даже законодательно запретить практику, когда филиалы партии власти возглавляют акимы, заявил председатель демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно избавляться и даже законодательно запретить практику, когда филиалы партии власти возглавляют акимы. Это самый наглядный пример монополизации власти. Акимы должны служить всему обществу, а не обособленным интересам чиновничества», - сказал Азат Перуашев в ходе съезда партии.

Он также считает, что нужно расширить контрольные функции Парламента и маслихатов, прежде всего – наделив их правом парламентских расследований событий, получивших общественный резонанс - таких как нарушения гражданских прав и свобод, гибель людей или факты коррупции в эшелонах власти.

«Необходимо усилить полномочия Парламента в утверждении и контроле бюджета государства. Возможности государства в решении любых задач определяются бюджетом. Но значительная часть госсредств в стране расходуется вне бюджета и скрытно от общества. Именно там происходят системные нарушения, процветает коррупция. Поэтому важнейшая задача - вернуть под контроль Парламента все государственные финансы», - заявил А. Перуашев.

Напомним , XVI предвыборный съезд Демократической партии «Ақ жол» проходит в онлайн-режиме. В ходе съезда партия представила проект своей предвыборной программы.

Фото: qazaquni.kz
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