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Акимы должны проводить регулярные облеты – Премьер об угрозе паводков

28 Февраля 2023, 11:19
Акимы должны проводить регулярные облеты – Премьер об угрозе паводков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов обратил внимание на важность принятия превентивных мер по реагированию на угрозу паводков в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо сейчас принимать превентивные меры. Акимы регионов должны проводить регулярные облеты тех населенных пунктов, которые имеют риск подвергнуться паводкам. И сейчас заблаговременно провести земляные работы, чтобы отвести воду, которая может прийти с полей или со степи. Акимы регионов, прошу эту работу держать на особом контроле», - сказал Алихан Смаилов во время заседания Правительства.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, для ликвидации возможных паводков подготовлены более 32 тысяч человек, в том числе сотрудники министерств обороны, внутренних дел и местных исполнительных органов. Подготовлены плавательные средства на экстренные случаи проведения эвакуационных мероприятий, а также мотопомпы для проведения работ по откачке воды.

Ранее сообщалось, что в Казахстане при неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан. Угроза подтоплений сохраняется в Туркестанской и Кызылординской областях.


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