Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Акимы должны оставаться членами партий – Минюст РК

    9 Июня 2022, 15:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политические партии выступают против того, чтобы акимы областей состояли в партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Депутат Мажилиса Азат Перуашев выступал с предложением о том, чтобы акимы областей тоже не состояли в партии. Насколько это справедливо?», - спросила журналист.

    «В Послании Президента РК говорится о том, что должностные лица партии не должны совмещать свою работу с работой акимата. В рассматриваемом нами проекте закона предусмотрены такие поправки. Однако есть акимы, чьи кандидатуры предложили партии, и те, кто является членом партии. Мы провели соответствующую встречу с партиями по этому вопросу. Допустим, сегодня одним из оснований для освобождения поста акима служит выход из состава партии. Мы узнали мнение партий по этому вопросу. Они поясняют, что аким является лицом, использовавшим программу политической партии. Поэтому аким должен оставаться членом партии», - пояснила вице-министр юстиции РК Алма Муканова.

    Она уточнила, что ведомство не может принимать решения, учитывая только свое мнение.

    «Мы обязательно учтем мнение политических партий, когда будем прорабатывать эту норму», - добавила спикер.

    Ранее также сообщалось о том, что вопрос о роспуске нынешнего седьмого созыва Парламента не ставится.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акимат Минюст Политические партии Политика Юриспруденция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дело Стати: Верховный суд Швеции отказал Нацбанку РК  в праве подачи апелляции
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков