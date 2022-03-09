Акимы будут чаще встречаться с населением в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области разработают годовой календарь отчётных встреч акимов с населением. Новый порядок пояснил глава региона Женис Касымбек на аппаратном совещании, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области будет встречаться с жителями районов и городов один раз в полугодие. Акимы городов, районов, сёл и посёлков должны проводить встречи регулярно – не менее одного раза в квартал.

«По нашей области акимы всех уровней проведут 1 660 встреч за год. Кроме того, заместители акима области будут выезжать в регионы минимум один раз в полгода. Прошу не дублировать поездки друг за другом в одни и те же населённые пункты. После каждой встречи будет разработан план действий по решению проблемных вопросов», – сказал Женис Касымбек.

Аким области напомнил, что уже провёл встречи с жителями Жезказгана, Сатпаева, Приозёрска и Балхаша. Следующий отчёт планируется в Актогайском районе.

Женис Касымбек поручил заранее информировать жителей о графике отчётных встреч.