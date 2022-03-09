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    17:09, 09 Март 2022 | GMT +6

    Акимы будут чаще встречаться с населением в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области разработают годовой календарь отчётных встреч акимов с населением. Новый порядок пояснил глава региона Женис Касымбек на аппаратном совещании, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким области будет встречаться с жителями районов и городов один раз в полугодие. Акимы городов, районов, сёл и посёлков должны проводить встречи регулярно – не менее одного раза в квартал.

    «По нашей области акимы всех уровней проведут 1 660 встреч за год. Кроме того, заместители акима области будут выезжать в регионы минимум один раз в полгода. Прошу не дублировать поездки друг за другом в одни и те же населённые пункты. После каждой встречи будет разработан план действий по решению проблемных вопросов», – сказал Женис Касымбек.

    Аким области напомнил, что уже провёл встречи с жителями Жезказгана, Сатпаева, Приозёрска и Балхаша. Следующий отчёт планируется в Актогайском районе.

    Женис Касымбек поручил заранее информировать жителей о графике отчётных встреч.

    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Карагандинская область Общество
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