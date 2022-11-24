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Акимы больше не занимают должности в партии «AMANAT»

24 Ноября 2022, 19:53
Акимы больше не занимают должности в партии «AMANAT»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В региональных и территориальных филиалах «AMANAT» состоялись партийные конференции. На повестке были рассмотрены итоги работы филиалов за 10 месяцев 2022 года, а также вопрос об освобождении акимов от занимаемой должности председателей филиалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал партии.

Как известно, в марте текущего года в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Соответствующие поправки в законодательные акты были приняты в начале ноября.

По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов «AMANAT», а также не входят в составы Бюро Политических советов и Политических советов соответствующих филиалов партии.

«Данные меры являются логичным продолжением реализации курса политических реформ, объявленных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Уверены, это даст импульс партийной конкуренции, что особенно актуально в свете предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней», - подчеркнул Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов.


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