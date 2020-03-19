Акимы Алматы и Алматинской области проверили готовность блокпостов на выездах из города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Акимы Алматы и Алматинской области проверили готовность блокпостов на выездах из Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня вечером с акимом Алматинской области А. Батталовым проверил готовность блокпостов на основных выездах из города в Капшагайском и Талгарском направлениях и на Кульджинском тракте. Всего установлено 27 таких постов, где несут службу сотрудники полиции, военнослужащие Министерства обороны, специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, фито- и ветеринарного контроля», - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем Instagram.

Как отметил аким, в целом все необходимое для несения службы имеется. Дежурство организовано в несколько смен.

«Коллеги из Алматинской области выставили дополнительные полицейские посты в радиусе 5 км от границы города на всех трассах республиканского значения и выездах из населенных пунктов. Это сделано для предупреждения жителей области о том, что город закрыт. Коронавирусная инфекция не имеет границ. Но единственный способ предотвратить пандемию — нужно прервать цепочку распространения. Обращаю внимание жителей города и соседних областей на необходимость сохранения спокойствия и соблюдения установленных правил. Всем нам нужно набраться терпения и проявить стойкость. Вместе мы справимся с этой бедой», - подчеркнул аким.

На сегодняшний день в стране подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.

