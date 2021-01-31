Акиму Жамбылской области представили проект по расширению производства цианида натрия

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Таласском районе аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с коллективом завода по производству цианида натрия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима региона, на сегодняшний день единственной проблемой предприятия оказалась необходимость найти источники бюджетного финансирования для подведения инфраструктуры по новому проекту и предоставления квоты для въезда иностранных специалистов.

Напомним, единственный в Казахстане завод по производству цианида натрия ТОО «Talas Investment Company» в городе горняков Каратау введен в эксплуатацию в июне 2014 года, было создано около 500 новых постоянных рабочих мест. Общая стоимость инвестпроекта - 12,9 млрд. тенге.

Как сообщил директор предприятия Ерлан Нурханов, в 2020 году завод произвел 12,5 тысячи тонн цианида натрия, загружая при этом только 80% своих мощностей. В этом году планируется выпустить 14 тысяч тонн химвещества, загрузка составит уже 95%. Если в 2018 году в бюджет было перечислено 420 миллионов тенге налогов, то по итогам 2020 года речь идет уже о 600 миллионах тенге. После ввода второй очереди завода данная цифра составит 1 - 1,2 миллиарда тенге. Численность работников 552 человека, где 80% составляют местные жители.

На данный момент компанией реализуется инвестиционный проект по расширению производства до 30 тысяч тонн цианида натрия стоимостью 25,8 миллиарда тенге. Заключен контракт на поставку и монтаж оборудования, определен генеральный план строительства, подготовлены сметные расчеты по основному строительству и инфраструктуре.

«Ваша работа очень важна как для экономики области, так и всего Казахстана. Запуск второй очереди завода позволит решить социальные вопросы, создаст для талассцев рабочие места. Власть окажет содействие с подведением необходимой инфраструктуры, но и руководство должно строго соблюдать предусмотренные законом социальные обязательства перед рабочими», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

В пресс-службе акима региона отмечают, что финансирование проекта рассматривается через АО «Банк Развития Казахстана», а реализация - в рамках программы «Экономика простых вещей». Работы по строительству и сдаче объекта в эксплуатацию проведут в 2021-2023 годах. За счет второй очереди проекта будет создано дополнительно 300 рабочих мест. Ожидаемое увеличение объемов производства цианида натрия позволит компании снизить себестоимость продукции и обеспечить казахстанский рынок отечественным продуктом в объеме 20 тысяч тонн, что соответствует реализуемой государством политике импортозамещения. Кроме того, увеличенный объем продукции позволит расширить границы экспортного потенциала до 10 тысяч тонн в год.