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    00:46, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Акиму Семея поручили разработать проект по развитию села Кайнар

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов поручил разработать проект по развитию села Кайнар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

    В ведомстве сообщили, что во время расширенного заседания областного акимата, глава области поставил для акима города Семея новую задачу – комплексное развитие села Кайнар.

    В процессе обсуждения реализации Комплексного плана социально-экономического развития г. Семея на 2020 – 2025 годы, глава региона Даниал Ахметов отметил ряд новых задач, в том числе развитие сельского населенного пункта Кайнар.

    «В этом году мы должны построить физкультурно-оздоровительный комплекс для этого села. Также вы должны проанализировать план задач. Поручаю акимату города Семея сделать комплексную программу развития села Кайнар. Через неделю я буду изучать этот проект», – отметил Д.Ахметов

    В процессе совещания, аким ВКО подверг критике итоги развития ГЧП. По словам главы региона, в прошлом году в Семее ни один проект государственно-частного партнерства не был реализован.

    «Давайте мы проанализируем. Первое, какой объем частных инвестиций планировалось по программе, и вы их не получили. Это вот действительно мясоперерабатывающий комбинат, ТРЦ «Семей молл». В Семее в прошлом году ни одного проекта ГЧП не было реализовано. Акимат должен рассмотреть все проекты, в том числе детских садов. Нужно активизировать строительство коммерческого жилья и жилья за счет частного партнерства. В Семее у нас прекрасные возможности, разберитесь пожалуйста», - сказал аким ВКО.



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    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана
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