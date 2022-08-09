Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Акиму Актау объявлен выговор за плохую организацию вывоза мусора
9 Августа 2022 17:44

Акиму Актау объявлен выговор за плохую организацию вывоза мусора

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 августа, на аппаратном совещании с участием главы региона Нурлана Ногаева был рассмотрен вопрос санитарной очистки и вывоза твердо-бытовых отходов городов и районов области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

В регионе остро стоит вопрос санитарного состояния и своевременного вывоза твердых бытовых отходов в населенных пунктах. Историко-культурные и природные достопримечательности Мангистау загрязняются пищевыми отходами как туристами, так и жителями. В последнее время сильно увеличилось количество жалоб от жителей областного центра на скопление мусора.

Несвоевременный вывоз ТБО беспокоит также жителей близлежащих районов - Мунайлинского района и села Акшукур Тупкараганского района.

«Санитарное состояние населенных пунктов вызывает беспокойство. Нельзя допускать загрязнения города Актау. Большинство жалоб, поступающих в Telegram-чат, связаны с проблемой скопления и вывоза мусора. Несвоевременный сбор отходов негативно сказывается на красоте города и здоровье жителей. Это результат неправильной организации работы акима города», - отметил Нурлан Ногаев.

За ненадлежащую организацию работы глава региона объявил выговор акиму города Актау, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ.


Новости по теме
Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
Выброшенный мусор обошелся жителю Петропавловска в 60 тыс. тенге штрафа
Две улицы в Алматы частично станут односторонними
Читайте также
Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
Выброшенный мусор обошелся жителю Петропавловска в 60 тыс. тенге штрафа
Две улицы в Алматы частично станут односторонними
Свыше 20 тыс. ученических мест появятся в школах Нур-Султана в новом учебном году
Критерии оценки встреч акимов с населением разработают в Казахстане
Сезон цветения лотосов начался в Атырауской области
Прием заявок на получение госгрантов для реализации бизнес-идей начался в столице
Аким Павлодарской области принял отставку акима города Экибастуза
Популярное
1 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
2 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
3 Полицейские задержали 17-летнего закладчика «синтетики» в Кокшетау
4 Зона поиска пропавшей девочки составляет 50 га
5 Военнослужащих Нацгвардии и погранвойск подключили к поиску девочки в Костанайской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив