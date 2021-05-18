Акиму Аксу напомнили о принципах «слышащего государства»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Члены Общественного совета Павлодарской области провели заседание группы общественного мониторинга по ситуации вокруг молочно-товарной фермы в Аксу, передает МИА «Казинформ».

Акимат города подал в суд относительно изменения целевого назначения земельного участка, где работает предприятие, на запахи из которого ранее пожаловались жители окрестности. Между тем ферма является одним из крупных работодателей в Аксу – там трудятся 150 местных жителей, которые опасаются за свое будущее на фоне судебных разбирательств между акиматом и предпринимателем.

На одном из аппаратных совещаний в облакимате глава региона Абылкаир Скаков отметил, что решение вопросов жителей Аксу затянулось, пока идет суд, и предложил Общественному совету организовать группу общественного мониторинга. В нее вошли представители общественности, ветераны труда и независимые эксперты, которые выехали на ферму, встретились с ее руководством, местными жителями и получили консультации в профильных ведомствах.

«Я хотел бы остановиться на противостоянии, которое сейчас сложилось в Аксу между бизнесом и жителями. Когда поступили жалобы в городской акимат, нужно было сразу руководителям государственных структур принять определенные меры. В частности, выехать туда, пригласить жителей близлежащих домов и проверить работу этого комплекса, но почему-то эта самая элементарная работа не была сделана, - высказался председатель комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды Общественного совета Владимир Берковский. - Вместо диалога с населением было создано искусственное противостояние между бизнесом и населением. Принципы «слышащего государства» — это и принятие мер, а руководители города сами не были на молочно-товарной ферме. Такой уровень работы недопустим», - сказал он.

На заседании общественники назвали свои рекомендации в адрес руководства фермы, акима города и управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов области.

«Обеспечить регулярность применения микробиологических препаратов для ферментации продуктов жизнедеятельности КРС; обеспечить соблюдение соответствия заявленной проектной мощности по численности поголовья; для обеспечения общественного контроля над экологической ситуацией на предприятии установить датчики замера состояния атмосферного воздуха на источнике загрязнения; ввести штатную единицу эколога; усилить работу среди населения – выпустить буклеты и брошюры о предприятии, провести ознакомительные экскурсии; открыть в Аксу социальный магазин и обеспечить реализацию сельскохозяйственной и животноводческой продукции по себестоимости; принять меры по благоустройству территории предприятия и провести озеленение санитарно-защитной зоны», - перечислил рекомендации руководству фермы глава Общественного совета, экс-аким Аксу, почетный гражданин области Нурлан Набиев.

Директор ТОО «КХ «Крон-Агро» Дидар Бейсенбаев, присутствовавший на заседании, сообщил о внедренных на предприятии технологиях и выразил согласие с исполнением рекомендаций.

«Акиму города Аксу в целях стабилизации социальной обстановки на постоянном контроле держать вопросы защиты интересов граждан и обеспечить конструктивное взаимодействие с бизнес-сообществом, – дал Набиев рекомендацию акиму Аксу Нуржану Ашимбетову. – Чувствуется, что в этом направлении работа не велась».

Управлению недропользования, окружающей среды и водных ресурсов члены группы общественного мониторинга рекомендовали привлечь независимых экспертов для оценки воздействия предприятия на окружающую среду.





Фото Станислава Манакова