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    10:16, 16 Март 2021 | GMT +6

    Акимов ряда регионов РК просят проанализировать рост заболеваемости КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в марте 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу отметить, что в феврале по сравнению с январем отмечалось снижение заболеваемости на 30%. В марте отмечается снижение заболеваемости в 1,2 раза», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    В пресс-службе Минздрава дополнительно назвали цифры: с 1 по 15 февраля – 15289 случаев, март -12254.

    «Вместе с тем, отмечается рост заболеваемости в городах Алматы и Нур-Султан и Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Акимам указанных регионов необходимо провести детальный анализ причин роста заболеваемости и принять незамедлительные меры», - заключил А. Цой.

    Ранее министр рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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