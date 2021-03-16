Акимов ряда регионов РК просят проанализировать рост заболеваемости КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в марте 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что в феврале по сравнению с январем отмечалось снижение заболеваемости на 30%. В марте отмечается снижение заболеваемости в 1,2 раза», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

В пресс-службе Минздрава дополнительно назвали цифры: с 1 по 15 февраля – 15289 случаев, март -12254.

«Вместе с тем, отмечается рост заболеваемости в городах Алматы и Нур-Султан и Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Акимам указанных регионов необходимо провести детальный анализ причин роста заболеваемости и принять незамедлительные меры», - заключил А. Цой.

Ранее министр рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.



