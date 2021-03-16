Акимов призвали подготовить население к профилактике особо опасных заболеваний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой призвал подготовиться к профилактике особо опасных заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Казахстана имеются природные очаги чумы, туляремии, геморрагических лихорадок (ККГЛ - конгкско-крымской геморрагической лихорадки, ГЛПС – геморрагической лихорадки с почечным синдромом), сибирской язвы и других зоонозных инфекций. В связи с предстоящим эпидсезоном, акимам территорий необходимо своевременно реализовать меры по профилактике заболеваемости населения особо опасными инфекциями», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, южные регионы страны остаются эндемичными по заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадки.

«В преддверии начала эпидемического сезона по ККГЛ, акимам регионов необходимо тщательно отработать вопрос профилактики заболеваний населения ККГЛ – а именно создания буферных зон, проведение противоклещевой обработки скота и животноводческих помещений, частных подворий в населенных пунктах, временных стоянок, загонов и окружающей территории», - отметил министр.

«Учитывая опыт прошлых лет необходимо реализовать меры по повышению настороженности и уровня подготовки медицинских работников ПМСП, скорой медицинской помощи и других узких специалистов в части раннего выявления, дифференциальной диагностики ККГЛ», - заключил А. Цой.



