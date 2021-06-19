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    18:40, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Акимов двух районов назначили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили акимов Есильского и Айыртауского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима области, Есильский район возглавил Медет Оспанов, Айыртауский – Ерболат Бекшенов.

    Медету Оспанову 36 лет. Уроженец области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «история, основы экономики и права», Казахстанско-Российский университет по специальности «экономика».

    В разные годы работал в департаменте внутренней политики, помощником заместителя акима области, руководителем аппарата акима района Шал акына, Тайыншинского, заместителем акима Тайыншинского района по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства, акимом Уалихановского района.

    До настоящего назначения с июля прошлого года занимал должность руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

    Ерболат Бекшенов родился в Кокчетавской области, ему 48 лет. Окончил Центрально-Азиатский университет в 2006 году по специальности «экономист».

    Карьеру на государственной службе начал с 2006 года. Был акимом Донецкого сельского округа Тайыншинского района, заместителем акима и акимом города Мамлютки Мамлютского района, заместителем акима этого же района по социальным вопросам и акимом района, руководителем управления земельных отношений.

    С 2018 года руководил управлением сельского хозяйства.

    Предыдущих акимов Есильского и Айыртауского районов освободили от занимаемых должностей после проведенной проверки по жалобам переселенцев на низкое качество жилья.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Назначения
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