Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Акимом Восточно-Казахстанской области стал Ермек Кошербаев, передает МИА «Казинформ».
В Усть-Каменогорске прошло собрание депутатов маслихатов всех уровней. Основная тема - назначение нового акима ВКО. Назначить его в регион прибыл Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. В результате область возглавил Ермек Кошербаев.
Соответствующий Указ Главы государства опубликовала пресс-служба Акорды.
«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации», - говорится в тексте документа.
Сегодня утром Даниал Ахметов был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области, которую он занимал с 2014 года. Чем запомнился глава региона казахстанцам, можно прочитать здесь.
Кошербаев Ермек Беделбаевич родился 2 мая 1965 года в г.Алматы.
В 1988 году окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова по специальности историк с преподаванием на иностранном языке, в 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР по специальности международные отношения и внешняя политика.
С января по май 1988 года - учитель истории средней школы № 170, г. Алматы.
С 1988 по 1991 годы - старший инспектор по секретному делопроизводству, второй секретарь, первый секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР, помощник Министра иностранных дел Казахской ССР.
С 1993 по 1994 годы - первый секретарь, заведующий отделом управления госпротокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С 1994 по 1996 годы - консультант международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан, исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента Республики Казахстан.
С 1996 по 1997 годы - первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации.
В 1997 году - начальник отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С 1997 по 1999 годы - помощник Премьер-Министра Республики Казахстан.
С января по октябрь 2000 года - заместитель директора, первый заместитель директора общественного фонда «Фонд образования Нурсултан Назарбаев».
С 2000 по 2001 годы - руководитель пресс-службы, руководитель аппарата президента ЗАО НК по транспортировке нефти «КазТрансОйл».
С 2001 по 2003 годы - руководитель аппарата, советник первого вице-президента, руководитель аппарата президента ЗАО «НК «КазМунайГаз».
С 2003 по 2004 годы - генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп».
С мая по август 2004 года - первый заместитель руководителя Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан».
С 2004 по 2005 годы - руководитель аппарата президента АО «КазМунайГаз».
С 2005 по 2006 годы - первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц «Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен».
С 2006 по 2007 годы - руководитель центрального аппарата партии общественного объединения «Республиканская политическая партия «Отан».
С января по июнь 2007 года - директор ТОО финансово-промышленная группа «Беркут».
С 2007 по 2008 годы - исполнительный директор объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazEnergy».
С 2008 по 2009 годы - генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп».
С 2009 по 2010 годы - председатель правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс».
С 2010 по 2014 годы - заместитель, первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области.
С 2014 по 2016 годы - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.
С 2016 по 2018 годы - ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
С 2018 по 2019 годы - ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С января 2019 года - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.
29 января 2020 года Указом Главы государства был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации.