Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Акимом Восточно-Казахстанской области стал Ермек Кошербаев, передает МИА «Казинформ».

В Усть-Каменогорске прошло собрание депутатов маслихатов всех уровней. Основная тема - назначение нового акима ВКО. Назначить его в регион прибыл Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. В результате область возглавил Ермек Кошербаев.

Соответствующий Указ Главы государства опубликовала пресс-служба Акорды.

«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации», - говорится в тексте документа.

Сегодня утром Даниал Ахметов был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области, которую он занимал с 2014 года. Чем запомнился глава региона казахстанцам, можно прочитать здесь.

Кошербаев Ермек Беделбаевич родился 2 мая 1965 года в г.Алматы.

В 1988 году окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова по специальности историк с преподаванием на иностранном языке, в 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР по специальности международные отношения и внешняя политика.

С января по май 1988 года - учитель истории средней школы № 170, г. Алматы.

С 1988 по 1991 годы - старший инспектор по секретному делопроизводству, второй секретарь, первый секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР, помощник Министра иностранных дел Казахской ССР.

С 1993 по 1994 годы - первый секретарь, заведующий отделом управления госпротокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1994 по 1996 годы - консультант международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан, исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента Республики Казахстан.

С 1996 по 1997 годы - первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации.

В 1997 году - начальник отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1997 по 1999 годы - помощник Премьер-Министра Республики Казахстан.

С января по октябрь 2000 года - заместитель директора, первый заместитель директора общественного фонда «Фонд образования Нурсултан Назарбаев».

С 2000 по 2001 годы - руководитель пресс-службы, руководитель аппарата президента ЗАО НК по транспортировке нефти «КазТрансОйл».

С 2001 по 2003 годы - руководитель аппарата, советник первого вице-президента, руководитель аппарата президента ЗАО «НК «КазМунайГаз».

С 2003 по 2004 годы - генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп».

С мая по август 2004 года - первый заместитель руководителя Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан».

С 2004 по 2005 годы - руководитель аппарата президента АО «КазМунайГаз».

С 2005 по 2006 годы - первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц «Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен».

С 2006 по 2007 годы - руководитель центрального аппарата партии общественного объединения «Республиканская политическая партия «Отан».

С января по июнь 2007 года - директор ТОО финансово-промышленная группа «Беркут».

С 2007 по 2008 годы - исполнительный директор объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazEnergy».

С 2008 по 2009 годы - генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп».

С 2009 по 2010 годы - председатель правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс».

С 2010 по 2014 годы - заместитель, первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

С 2014 по 2016 годы - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2016 по 2018 годы - ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 годы - ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С января 2019 года - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

29 января 2020 года Указом Главы государства был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации.