11 Июня 2022 10:39

Акимом Улытауской области назначен Берик Әбдіғалиұлы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Казахстан акимом Улытауской области назначен Берик Әбдіғалиұлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Берик Әбдіғалиұлы родился 18 сентября 1971 года в Улытауском районе Карагандинской области.

В 1994 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «История». В 2000 году стал кандидатом политических наук (Институт философии и политологии НАН РК). В 2017 защитил степень MBA по специальности «Региональный и Муниципальный менеджмент» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).

Трудовую деятельность начал в 1994 году в должности научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ).

1995 - 1997 гг. — заведующий отделом внутренней политики, заместитель директора;

В 1997 становится заместителем начальника управления СМИ в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК;

1997 -1998 гг. — начальник управления анализа и планирования Министерства информации и общественного согласия РК;

1998 - 1999 гг. — заместитель директора департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК;

1999 - 2000 гг. — заместитель заведующего Центром в Аналитическом Центре Совета Безопасности РК;

2000 - 2001 гг. — первый заместитель директор в КИСИ при Президенте РК;

2001 - 2002 гг. — заместитель акима города Темиртау (Карагандинская область);

2002 - 2003 гг. — директор НУ «Институт национальных исследований»;

2003- 2004 гг. — руководитель предвыборного штаба в ДПК «АК ЖОЛ»;

2004 - 2005 гг. — президент ОФ «Фонд политического образования»;

2005 - 2006 гг. — советник в Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей «Атамекен»;

2006 г. — советник мэра города Вышгорода, Киевская область, Украина;

2006 - 2007 гг. — директор ТОО Центр национального развития «Атамекен»;

2007 - 2008 гг. — главный инспектор в Администрации Президента РК, заместитель заведующего Отдела внутренней политики;

2008 - 2010 гг. — директор ОФ Президентский Фонд развития государственного языка;

2010 г. — аким Улытауского района Карагандинской области;

2010 - 2012 гг. — аким города Жезказгана Карагандинской области;

В 2012 году — советник 1-го Вице-Премьера РК;

С 2012 по 2013 год — аким города Аркалыка Костанайской области;

2013 г. — заместитель акима Карагандинской области;

2016 - 2017 гг. — советник директора КИСИ при Президенте РК, главный научный сотрудник;

с 2016 г. - главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК, Министерство обороны РК;

2017 - 2019 гг. — руководитель Научно-исследовательского Центра «Сакральный Казахстан» Национального музея РК;

с 2019 г. — внештатный советник Министра культуры и спорта РК, руководитель научно-методического центра «Архив-2025» Национального Архива РК;

с 14.01.2021 г. - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва.