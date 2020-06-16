Акимом Шуского района Жамбылской области назначен Нуржан Календеров

ШУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Шуского района назначен Нуржан Календеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Нового руководителя активу района представил первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков. Он сообщил, что прежний аким района Жарылкасын Айтаков покинул должность по собственному желанию.

Бекболат Орынбеков отметил, что Нуржан Календеров имеет богатый опыт в госслужбе, в том числе на руководящих должностях. Зарекомендовал себя профессионалом, знающим свое дело. Теперь перед новым главой районной администрации акимом области поставлен ряд задач по социально-экономическому развитию района, сохранению законности и правопорядка, укреплению единства и согласия в обществе.

Нуржан Календеров поблагодарил главу региона за оказанное доверие и заверил, что все свои усилия направит на развитие и процветание Шуского района.

От имени жителей председатель районного Совета ветеранов Казакбай Байжуманулы выразил надежду, что с новым главой Шуский район ждут хорошие перемены.

Нуржан Сабитович Календеров родился в 1976 году в Жамбылской области. Образование высшее, в 1997 году окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «международные экономические отношения».

Трудовую деятельность начал в 1997 году бухгалтером в ТОО «Арнабол». Работал на должностях старшего специалиста в отделе «ГЦВП» города Тараза, главного специалиста «ГЦВП» в Жамбылском областном филиале, главного специалиста аппарата акима Жамбылской области, руководителя отдела, заместителя руководителя управления, руководителя управления финансов, акима Жамбылского и Кордайского районов, города Тараза, руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С апреля 2019 года работал заместителем акима Жамбылской области.