Акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней для дачи согласия на назначение акима Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Он зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области - Гауеза Нурмухамбетова и Сатжана Аблалиева.

По итогам открытого голосования 118 депутатов поддержали кандидатуру Г. Нурмухамбетова , 56 депутатов отдали голоса за С.Аблалиева. Всего в голосовании приняли участие 174 депутата.

По итогам голосования Главой государства был подписан Указ о назначении Нурмухамбетова Гауеза Торсановича акимом Северо-Казахстанской области.

В ходе представления нового акима активу области Олжас Бектенов отметил, что Гауез Нурмухамбетов обладает большим опытом работы на ответственных должностях в центральных и местных государственных органах.

Руководитель Администрации Президента поблагодарил Айдарбека Сапарова за эффективную работу на посту акима области и отметил, что под его руководством в регионе повысились темпы развития агропромышленного комплекса, введены новые предприятия, привлечены инвестиции, повышена туристическая привлекательность региона. Особое внимание в выступлении было уделено поручениям Главы государства, озвученным в Послании народу от 1 сентября текущего года.

Перед новым руководством области поставлен ряд задач, в том числе по дальнейшему развитию региональной экономики, обеспечению граждан качественной питьевой водой и необходимой социальной инфраструктурой, развитию медицины, а также ремонту ТЭЦ-2. Олжас Бектенов, пожелав успехов Гауезу Нурмухамбетову в ответственной работе на посту акима Северо-Казахстанской области, выразил надежду, что вновь назначенный аким приложит все силы для процветания и развития региона, оправдает высокое доверие, оказанное ему Главой государства и жителями области.

Гауез Торсанович родился 11 июля 1968 года в поселке Майский Карасуского района Кустанайской области. В 1992 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый агроном», в 2002 году – Челябинский государственный университет по специальности «юрист», в 2008 году – Костанайский инженерно-экономический университет по специальности «бакалавр экономики». Кандидат экономических наук.

Гауез Торсанович свою трудовую деятельность начал в 1985 механизатором бригады № 1 совхоза «Магнайский» Комсомольского района Кустанайской области.

С 1992 по 1994 годы главный агрономом совхоза имени Вильямса Октябрьского района Тургайской области.

С 1994 по 1996 годы – главный агроном совхоза «Московский» Кустанайского района Кустанайской области.

С 1996 по 1997 годы – исполнительный директор КП «Боскольское» Комсомольского района Кустанайской области.

С 1997 по 2002 годы – аким Тарановского района Костанайской области.

С 2002 по 2008 годы – аким Карабалыкского района Костанайской области.

С 2008 по 2009 годы – аким города Костанай Костанайской области.

С 2009 по 2011 годы – заместитель директора ТОО «ПТК «Содружество».

С 2011 по 2012 годы – аким Аулиекольского района Костанайской области.

С 2012 по 2014 годы – аким города Костанай.

С 2014 по 2015 годы – Государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2015 по 2023 годы - Первый заместитель акима Костанайской области

С 25 января 2023 года депутат Сената Парламента Республики Казахстан. Член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Награжден государственными наградами: орден «Парасат» (2011) и юбилейными медалями «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Астана» (1999), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Тыңға 50 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), нагрудный знак «Құрметті құрылысшы» (2022).

Член партии "Аманат".