25 Мая 2022 15:20

Акимом Медеуского района Алматы назначен Еркебулан Оразалин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом города Алматы акимом Медеуского района назначен Еркебулан Нурланович Оразалин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Под его руководством управлением предпринимательства и инвестиций проведена большая работа по восстановлению МСБ в нашем городе. Благодаря этой эффективной работе поручение Главы государства по возмещению ущерба пострадавшим субъектам МСБ выполнено. В целом, 97% пострадавших предпринимателей восстановили свою деятельность, на 20 мая одобрено 1 568 заявок на 14 082 240 817 тенге. В это непростое время Еркебулан Оразалин проявил себя ответственным и компетентным специалистом, показал высокие организаторские способности и деловые качества», – сказал аким Алматы Ерболат Досаев во время представления нового акима Медеуского района.

Еркебулан Оразалин трудовую деятельность начал в 2002 году с должности эксперта информационно-коммуникативного отдела информационно-аналитического центра города Алматы.

В 2005-2007 гг. работал экспертом Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан.

В 2010-2012 гг. был директором департамента по инвестициям социально-предпринимательской корпорации регионального развития города Алматы.

С 2012 по 2016 гг. занимал должность заместителя начальника, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы.

В 2016-2019 гг. работал заместителем акима Ауэзовского района города Алматы, курировал вопросы социальной сферы и предпринимательства.

С 2019 года занимал пост руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.