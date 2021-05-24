Акимом Аксу назначен Жанат Шугаев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Акимом города Аксу назначен Жанат Шугаев. Ранее он возглавлял Павлодарский район. Нового руководителя активу города Аксу представил глава региона Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области.

Аким области отметил большой опыт работы Жаната Шугаева в государственном и частном секторах. Кандидатура нового акима Аксу была согласована местным маслихатом.

«К сожалению, за последний месяц наш город металлургов прославился на всю страну. Со страниц СМИ не сходили громкие заявления бывшего акима Аксу. Хочу вас заверить: каждое из них было проверено и проверяется компетентными органами. По целому ряду сделанных Нуржаном Кемеровичем заявлений госорганы выступили с официальными опровержениями. По другим вопросам, как я уже сказал, идут проверки. В публичное поле вышла и ситуация внутри коллектива акимата города. На фоне этих разбирательств, к сожалению, продолжается фиксирование относительно низких социально-экономических показателей развития аксуского региона. Особенно неприятно то, что все это происходит в год 60-летнего юбилея Аксу. Поэтому сейчас необходимо мобилизовать все ресурсы для стабилизации ситуации и наращивания темпов развития города и его сельской зоны», - обратился к активу и новому градоначальнику Абылкаир Скаков.

В первую очередь глава региона поручил взять на особый контроль запуск новой котельной до начала отопительного сезона и вопрос формирования тарифа для жителей – рассмотреть возможность снижения финансовой нагрузки для них. Кроме того, в этом году должны полностью обеспечить сельскую зону Аксу доступом к чистой питьевой воде. Другой приоритет - конструктивный диалог между акиматом, общественностью, бизнесом и инвесторами.

«Из областного бюджета выделены средства для ремонта и модернизации сразу 11 школ в Аксу, - продолжил перечислять задачи аким области. - Реализация программы «Заманауи мектеп» в этом году выходит за пределы областного центра и начинается с Аксу. Развитие сферы образования – это наш стратегический вопрос. В развитие подрастающего поколения мы инвестируем и через вложения в детско-юношеский и массовый спорт. Строительство ледовой арены – еще один важный вопрос, требующий особого внимания».

Также Жанату Шугаеву предстоит заняться благоустройством города. В месячный срок аким Аксу должен внести предложения по развитию инфраструктуры города и созданию рекреационных зон. Глава региона отметил, что в план обязательно необходимо внести пожелания и рекомендации местных жителей.

Отдельно нового акима города представили старожилам, ветеранам труда Аксу.

«Мы любим свой город, стараемся воспитывать наше подрастающее поколение, - сказал ветеран труда, бывший директор Аксуского колледжа черной металлургии Федор Кисенков. - Вообще в Аксу много хороших людей, которые дорожат своим городом. Сегодня многое нужно сделать, чтобы встретить его 60-летие. Поэтому мы готовы поддержать все инициативы для процветания Аксу. Тот же ледовый дворец мы ждали много лет».

Жанат Шугаев родился в 1960 году в Майском районе Павлодарской области. В 1983 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «Ученый-агроном».

Трудовой путь начал по окончании института в совхозе «Маяк» Павлодарского района. С 1985 по 1989 годы - главный агроном Павлодарского районного специализированного хозяйственного объединения. С 1990 по 1991 годы занимал должность замдиректора совхоза «Маяк». С 1991 по 1997 годы возглавлял компанию МП «Павлодар БАТТ». С 1997 по 1998 годы представлял интересы компании «Корпорация БАТТ» в Северо-Казахстанской области. После в течение пяти лет возглавлял предприятия Петропавловска - сначала АО «Смирновский элеватор», а после - ТОО «Киялы Астык».

В 2003 году был назначен акимом Аккаинского района Северо-Казахстанской области. С 2004 по 2006 годы - президент ОАО «Мамлютский мукомольный комбинат». С 2006 по 2007 годы - гендиректор ТОО «БАТТ Агроинвест» в Кокшетау. С 2007 по 2009 годы возглавлял ТОО «Агрофирма Бурабай 2007» в Щучинске.

С 2009 по 2012 годы был акимом Железинского района Павлодарской области, с 2012 по 2013 годы - глава Иртышского района. С 2013 по 2014 годы - руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области. С 2014 по 2018 годы - аким Качирского района (с сентября 2018 года - района Теренколь). В декабре 2018 года был назначен акимом Павлодарского района.





Ранее, 21 мая 2021 года, от должности акима города Аксу был освобожден Нуржан Ашимбетов. Он был назначен акимом города Аксу в январе 2021 года. 22 мая 2021 года в департаменте статистики по Павлодарской области прокомментировали заявление Нуржана Ашимбетова о якобы выявленной им «приписке» ТОО «Таза Стар» за 2020 год.







