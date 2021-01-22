Акимом Аксу назначен Нуржан Ашимбетов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Акимом города Аксу Павлодарской области назначен Нуржан Ашимбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

Балгабай Ибраев покинул должность градоначальника по собственному желанию.

Аким области Абылкаир Скаков выразил Балгабаю Ибраеву благодарность за работу, проделанную им более чем за два года на посту акима Аксу.

«Активно велось жилищное строительство, реализовано немало крупных социальных проектов, - обратился глава региона к Балгабаю Ибраеву. - Уверен, что ваш опыт и знания будут полезны для жителей нашего региона. Желаю вам успехов в дальнейшей работе, семейного благополучия и крепкого здоровья».

Кандидатура Нуржана Ашимбетова на должность акима Аксу была поддержана депутатами городского маслихата единогласно. Представляя нового градоначальника, аким области отметил, что Нуржан Ашимбетов имеет большой опыт работы в исполнительных и представительных органах власти, и поставил перед ним первоочередные задачи.

«Необходимо обеспечить рост промышленного производства, электроэнергии, развитие перерабатывающей промышленности, - сказал глава региона. - Также необходимо диверсифицировать экономику, развивать малый и средний бизнес, малые индустриальные зоны и активно работать над привлечением частных инвестиций. Большой потенциал имеет сельская зона Аксу - нужно обратить на это внимание».

Кроме того, на особом контроле руководства области будет реализация государственных программ и завершение строительства жилья в Аксу.

Нуржан Ашимбетов родился в 1969 году в селе Черное Лебяжинского района Павлодарской области. В 1993 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности «Зооинженер», в 2002 году - Алматинский институт экономики и статистики по специальности «Бухгалтер-экономист», а в 2014 году - Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовой путь начал в 1993 году работником концерна «Сауле» в Павлодаре. В том же году стал специалистом в Павлодарском территориальном комитете по государственному имуществу. С 1994 по 1995 годы - специалист молодежного жилищного кооператива «Максат». С 1995 года - специалист, главный специалист Павлодарского территориального комитета по государственному имуществу. В 1996 году стал консультантом корпорации «Карана» по проекту USAID по Павлодарской области. С декабря 1996 по 1997 годы - директор консалтинговой фирмы «Ремек», с 1997 по 1998 годы - председатель производственного кооператива в Лебяжинском районе, с 1998 по 1999 годы - директор агрофирмы в том же районе.

В 1999 году был назначен заместителем акима Актогайского района. С 2001 по 2006 годы работал на посту акима Лебяжинского района. С 2006 по 2008 годы - глава управления сельского хозяйства Павлодарской области. С 2008 по 2009 годы - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2009 году назначен акимом Петропавловска. С 2012 по 2016 годы - заместитель акима Павлодарской области. В 2016 году был назначен на должность акима Павлодара, а с 2018 по 2019 был акимом Экибастуза. В сентябре 2019 года стал депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва.

Фото Валерия Бугаева