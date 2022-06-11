11 Июня 2022 14:34

Акимом Абайской области назначен Нурлан Уранхаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Казахстан акимом Абайской области назначен Нурлан Уранхаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в Семее руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней Абайской области.

Он зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима Абайской области — Смаилова Асхата Сайдахметовича и Уранхаева Нурлана Тельмановича.

По итогам открытого голосования, 25 депутатов поддержали кандидатуру Асхата Смаилова, а 89 отдали свой голос за Нурлана Уранхаева.

Уранхаев Нурлан Тельманович родился 4 мая 1965 года.

В 1987 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «инженер-механик», в 2001 году - Казахский финансово-экономический институт по специальность «экономист-менеджер», в 2006 году - Восточно-Казахстанский государственный технический университет, «инженер-строитель».

Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, далее работал мастером, прорабом треста «Казпромтехмонтаж» города Семея, затем занимал должности директоров в различных компаниях, а также в государственных структурах.

С 13 мая 2019 года работал руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.

8 июня текущего года Абайская область с административным центром в городе Семее официально образована путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова.

Ранее сообщалось, что акимом Улытауской области стал Берик Әбдіғалиұлы.