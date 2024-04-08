Акимы затопленных областей отчитались по телефону перед Президентом Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Акимы проинформировали Главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения.



Как было доложено, в целом ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно.



По поручению Президента в регионы, пострадавшие от наводнения, направлены члены Правительства во главе с Премьер-министром Олжасом Бектеновым, который возглавляет Республиканский штаб. Проводится большая работа по обеспечению безопасности граждан и решению их нужд.