РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:35, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Акимы затопленных областей отчитались по телефону перед Президентом Казахстана

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акимы проинформировали Главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения.

    Как было доложено, в целом ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно.

    По поручению Президента в регионы, пострадавшие от наводнения, направлены члены Правительства во главе с Премьер-министром Олжасом Бектеновым, который возглавляет Республиканский штаб. Проводится большая работа по обеспечению безопасности граждан и решению их нужд.

    Теги:
    Казахстан Регионы Казахстана Регионы Токаев Касым-Жомарт Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!