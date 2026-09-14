Акимы восьми сел избраны в Актюбинской области

Выборы состоялись в 5 районах Актюбинской области. Среди тех, кто стал акимом, наряду с бывшими директорами школ есть и те, кто сохранил свои прежние должности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Мугалжарской районной территориальной избирательной комиссии, на выборах акима Енбекского сельского округа свой выбор сделали 962 жителя. Акимом был избран 42-летний Кайрат Сарсенбаев, набравший 720 голосов. Ранее он занимал должность директора Сагашилиской общеобразовательной средней школы и выдвинул свою кандидатуру самостоятельно. А на выборах акима Журынского сельского округа в этом же районе проголосовали 677 граждан. Акимом был избран самовыдвиженец Асылбек Конратбаев, набравший 499 голосов. Он занимал должность заместителя директора ТОО «Damu-Master».

По информации Айтекебийской районной территориальной избирательной комиссии, на должность акима Актастинского сельского округа избран Серикгали Тампишев. Житель села Темирбека Жургенова Айтекебийского района был выдвинут от партии «Әділет» и набрал 191 голос. Должность акима Жабасакского сельского округа будет исполнять Сериккали Ермагамбетов. Ранее он являлся директором Байжанкольской начальной школы, а его кандидатуру выдвинула партия «Әділет».

По итогам Хромтауской районной территориальной избирательной комиссии должность акима Коктауского сельского округа теперь будет исполнять Галымжан Ерназаров. Ранее он работал главным специалистом аппарата акима Коктобинского сельского округа. Выдвинув свою кандидатуру самостоятельно, он набрал наибольшее количество голосов. В голосовании по выборам акима Тассайского сельского округа приняли участие 228 жителей. Акимом был избран набравший наибольшее количество голосов Ернур Кемелулы. Ранее он занимал пост главного специалиста аппарата акима Абайского сельского округа. Его кандидатура была выдвинута от партии «Respublica».

Согласно данным Каргалинской районной территориальной избирательной комиссии, в ходе выборов акима Ащылысайского сельского округа проголосовали 667 жителей. На выборах были представлены три кандидата, среди которых Асылбек Биманбаев набрал 486 голосов. Судя по информации, опубликованной на портале акимата Каргалинского района, он с октября 2014 года и по сегодняшний день занимает должность акима Ащылысайского сельского округа. На этот раз его кандидатура была выдвинута от партии «Әділет».

В Айшуакском сельском округе Шалкарского района было зарегистрировано 906 избирателей, однако участие в голосовании приняли только 440 человек. При этом 23 бюллетеня признаны недействительными, а 4 избирателя сделали выбор в пользу строки «против всех». В результате 25-летний Бекет Кудайбергенов набрал 345 голосов и был избран акимом Айшуакского сельского округа. Прежде он возглавлял сельскохозяйственный производственный кооператив «Айшуак — Несібе» в качестве председателя, а на этих выборах выдвинул свою кандидатуру самостоятельно.

Ранее были созданы избирательные округа. Выдвижение кандидатов на должность акима сельского округа началось 6 августа.