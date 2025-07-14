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    15:43, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Акимы 19 сельских округов избраны в Актюбинской области

    В восьми районах Актюбинской области прошли выборы акимов 19 сельских округов и одного села, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акимы 19 сельских округов избраны в Актюбинской области
    Фото: акимат Иргизского района

    Накануне выборы состоялись в Айтекебийском, Кобдинском, Мартукском, Уилском, Темирском, Хромтауском, Шалкарском и Иргизском районах. Во время выборов работали 8 территориальных и 35 участковых избирательных комиссий. Всего по 20 избирательным округам было выдвинуто 65 кандидатов, из которых 60 приняли участие в выборах.

    Двое кандидатов были сняты до регистрации из-за несоответствия требованиям законодательства о государственной службе. Один кандидат не предоставил полный пакет документов, другой добровольно снял свою кандидатуру, написав заявление. После подготовки бюллетеней ещё один кандидат подал заявление об отказе от участия в выборах.

    Акимы 19 сельских округов избраны в Актюбинской области
    Фото: акимат Хромтауского района

    — Избранные акимы: 15 — госслужащие, 3 — работники бюджетной сферы, 2 — представители коммерческих структур. 19 из них выдвинуты политической партией «AMANAT», один — самовыдвиженец. Средний возраст избранных акимов 46 лет, самому молодому 31 год, старшему 60 лет, — сообщили в территориальной избирательной комиссии Актюбинской области.

    Отметим, что среди избранных акимов есть те, кто занимает должность 2–3, а некоторые даже 15–16 лет подряд в одном и том же селе.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Выборы акимов Актюбинская область Акимы
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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