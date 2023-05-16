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Акиматы выделяют недостаточно средств на строительство приютов для животных – Минэкологии

Автор:  
Арайлым Мұрат
16 Мая 2023, 13:37
Акиматы выделяют недостаточно средств на строительство приютов для животных – Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова заявила, что акиматами выделяются недостаточно средств на строительство приютов и пунктов временного содержания животных. По ее словам, по стране действуют только четыре государственных приюта, хотя требуется 69, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы тесно работаем с зоозащитными организациями в части решения тех пробелов в законодательстве, которые имеются. Вместе с тем, за организацию работы и осуществление работы на местах отвечают местные исполнительные органы. Конкретно по бродячим собакам вопрос поднимали, запрашивали и бюджеты, и инфраструктуру. На сегодняшний день, вынуждены констатировать тот факт, что не заложено достаточно средств на организацию приютов и пунктов временного содержания», - прокомментировала министр экологии Зульфия Сулейменова в кулуарах Правительства.

По информации Минэкологии по стране имеется только 4 государственных приюта. Хотя необходимо 69 приютов.

«Вместе с тем, местными исполнительными органами средства не выделяются. Согласно законодательству, была выделена бюджетная статья в местном бюджете. Соответственно мы поднимали вопрос о том, что на местном уровне акиматами достаточная работа по созданию необходимой инфраструктуры не ведется», - отметила Зульфия Сулейменова.

Глава ведомства добавила, что за счет средств местного бюджета необходимо изыскивать деньги на строительство приютов, пунктов временного содержания животных.


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