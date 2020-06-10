Акиматы ВКО работают в новом формате

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области обсудили реализацию проекта по открытию сервисных акиматов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В областном акимате состоялось совещание под председательством первого заместителя акима области - куратора проекта «Шығыс-Адалдық алаңы» АлмасханаСматлаева, с участием руководства департамента по противодействию коррупции по ВКО, а также всех акимов городов и районов области. Были обсуждены вопросы необходимости ускоренной модернизации и перехода на сервисную модель обслуживания акиматами. Проект по открытию сервисных акиматов запущен в Восточно-Казахстанской области в прошлом году. В настоящее время 19 акиматов ВКО предоставляют услуги в новом формате.

В своем выступлении первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по ВКО Жигер Байдилдин сообщил, что в рамках реализации концепции «Слышащего государства» создаются «сервисные акиматы», зоны обслуживания населения в формате оpen-space, руководители госорганов переезжают на первые этажи, функционируют телефоны доверия, почтовые ящики для обращений, блоги руководителей и страницы в социальных сетях. По его словам, посредством деятельности «Сервисных акиматов» местные исполнительные органы становятся доступнее и прозрачнее для людей, что позволяет повысить доверие граждан.

«Это позволило сосредоточить специалистов различных сфер в одном месте, расширить доступность госуслуг для граждан, а также повысить степень открытости и прозрачности деятельности государственных органов», – отметила руководитель проектного офиса «Шығыс Адалдық алаңы» Маржан Бахыт.

В целом на встрече подчеркнули, что переход к «сервисной» модели работы госорганов является проявлением новой организационной культуры госслужащих и созданию комфортной среды обслуживания населения. Главными критериями сервисных акиматов являются создание комфортных условий для граждан, таких как удобные залы, для ожидания, площадки для консультации, уголки самообслуживания, информационные стенды, сеть WI-FI, удобства для лиц с ограниченными возможностями является неотъемлемым.

В завершение совещания первый заместитель акима ВКО А.Сматлаев отметил, что руководством области уделяется особое внимание принципам открытости и прозрачности государственных органов, качественная реализация концепции «Слышащего государства» и создание комфортных условий для жителей области является приоритетным направлением акимата.