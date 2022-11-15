Акиматы принимают недостаточные меры по сдерживанию роста цен – Премьер

15 Ноября 2022, 10:47

15 Ноября 2022, 10:47

Акиматы принимают недостаточные меры по сдерживанию роста цен – Премьер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экономика страны сохраняет умеренный темп роста. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 10 месяцев текущего года реальный рост экономики составил 2,5% к соответствующему периоду прошлого года. Положительную тенденцию показывает реальный сектор, который продолжает оставаться фактором устойчивости экономики. Так, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 4,3%. Рост в машиностроении составил 7,7%, в том числе в автомобилестроении - на 18,3%, производстве электрооборудования - на 12,4%, химической промышленности - на 10,6%, легкой промышленности - на 7,8%, продуктов нефтепереработки - на 3,7%, питания на 3,5%», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, уверенно развивается строительная отрасль, где обеспечен рост на уровне 5%.

«За 10 месяцев в стране введено в эксплуатацию 11,7 млн. кв. м жилья. В сельском хозяйстве наблюдается стабильный темп роста - свыше 8%. Сектор услуг вырос на 1,6%. Торговля - более 4%, транспорт около 4%, связь на 7%. Важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. Рост инвестиций в основной капитал составил 6,7%», - перечислил Премьер, отметив активность в привлечении инвестиций именно в недобывающих отраслях.

Глава Правительства подчеркнул, что для поддержания положительной динамики необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.

«Акиматам регионов следует придерживаться плановых показателей, активизировать работу по привлечению и сопровождению инвестиций, проводить регулярный мониторинг реализации инвестпроектов. Необходимо также сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен», - поручил А. Смаилов.

«Инфляция в октябре текущего года ускорилась. Наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов. Регионам необходимо до конца текущего года обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечения эффективной реализации задач, поставленных Главой государства», - добавил Премьер.

Фото: primeminister.kz