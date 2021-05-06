ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Акиматы Павлодара и Экибастуза заявили о проблемах в работе РАГСов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе анализа отчётов по внутреннему контролю за качеством оказания государственных услуг аппаратами акимов городов Павлодар и Экибастуз поднят вопрос о существующих проблемных вопросах при оказании государственной услуги «Регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по делам госслужбы по Павлодарской области со ссылкой на руководителя управления госуслуг Департамента Аягоз Мусапирову.

Судами, по данным департамента, органам РАГС предъявляются претензии по недостаточной работе по разъяснению о возможности подачи заявлений о расторжении брака, в том числе в онлайн-формате. Материалы по расторжению брака, по мнению судебных органов, должны преимущественно рассматриваться в регистрирующем органе при отсутствии несовершеннолетних детей и другого спора. Но отделы РАГС не имеют права оказывать данную услугу при отсутствии одного из супругов.

«По нашему мнению, возникает необходимость внесения изменений в законодательные акты о брачно-семейных отношениях», - отметила Аягоз Мусапирова.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы оказания госуслуг в сфере образования и жилищно-коммунального хозяйства.

«По проблемным вопросам в системе РАГС рекомендуем департаменту юстиции выработать механизмы по организации деятельности РАГС, а управлению госуслуг - внести соответствующие предложения в Агентство по внесению изменений в нормативно-правовые акты», - заявил руководитель департамента госслужбы Ержан Карымсаков.

В сфере образования рекомендовано провести обучающий семинар со школами, которые работают в информсистеме «Ситсен», по разъяснению порядка оказания госуслуги приёма документов и зачисление в организации образования в информсистеме и направить соответствующие предложения в Министерство образования и науки Казахстана об имеющихся проблемах функционирования ИС «Ситсен». Всем услугодателям рекоменовано постоянно проводить разъяснительную работу с населением о порядке оказания госуслуг.