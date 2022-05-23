23 Мая 2022 16:35

Акиматы оптимизировали расходы на 9,8 млрд тенге в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На имиджевые расходы акиматов, расходы на приобретение консалтинговых услуг и проведение исследований в 2022 году предусмотрено более 25 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Правительства с 2019 года проводится работа по оптимизации имиджевых расходов, расходов на приобретение консалтинговых услуг и проведение исследований, а также расходов государственных организаций на обеспечение деятельности (проведение социологических, аналитических исследований, семинаров, конференций, форумов, приобретение автотранспортных средств, мебели, представительские затраты и другие)», - сообщил заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

По информации местных исполнительных органов, всего расходы по вышеуказанным направлениям в 2021 году составили 30 млрд тенге или 0,6% от общей суммы расходов. Оптимизировано в 2021 году 9,8 млрд тенге. На текущий год по вышеуказанным направлениям МИО предусмотрено расходы с учетом оптимизации – 25,8 млрд тенге (0,5% от общей суммы расходов), на 2023 год предусмотрено 22,1 млрд тенге.

«Оптимизированные средства направлены на реализацию социально значимых мероприятий регионов, таких как строительство объектов инфраструктуры, благоустройство, реализацию государственного образовательного заказа и других мероприятий. Работа по исключению неэффективных бюджетных расходов и перераспределению их на решение наиболее актуальных вопросов региона находится на постоянном контроле МИО и Правительства», - заключил министр.